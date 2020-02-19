لليوم العاشر على التوالى .. سعر الدولار يواصل الهبوط لنحو 15.55 جنيه

واصل متوسط سعر الدولار الأمريكى، اليوم الاربعاء ، النزيف أمام الجنيه المصرى حيث فقد قرشين جديدين ، ليسجل نحو 15.55 جنيها للشراء و 15.65 جنيها للبيع مقابل 15.57 جنيها للشراء و 15.67 جنيها للبيع أمس ليواصل التراجع لليوم العاشر على التوالى.

وخسرالدولار خلال 10 أيام عمل نحو 19 قرشاً كاملة منها 9 قروش خلال الاسبوع الحالى فقط .

العملة الخضراء تفقد 42 قرشاً منذ بداية 2020

ووصل إجمالى ما فقده الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الحالى لنحو 42 قرشا ، ويعد المستوى الذى وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو اقل مستوى منذ نوفمبر 2016 ” 40 شهراً”.

وتعرض سعر الدولار لخسائر قاسية خلال شهر يناير الماضى الماضى ، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى ؛ بينما فقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

الدولار ينخفض تحت 15.60 فى 26 بنكاً

وتراجع الدولار أدنى 15.60 جنيها للشراء و 15.70 جنيها للبيع فى 26 بنكاً حيث سجل 15.59 جنيها للشراء و 15.69 جنيها للبيع فى بنك القاهرة و 15.58 جنيها للشراء و 15.68 جنيها للبيع فى بنك البركة .

بينما سجل 15.57 جنيها للشراء و 15.67 جنيها للبيع فى 10 بنوك هى ” الاهلى ومصر وكريدى اجريكول والمصرى الخليجى والكويت الوطنى وبلوم وعودة والمصرى لتنمية الصادرات والاستثمار العربى و HSBC“.

سعر الدولار فى التعمير والاسكان والامارات دبى

فى حين بلغ الدولار 15.56 جنيها للشراء و 15.66 جنيها للبيع فى 7 بنوك هى ” الاهلى الكويتى والعربى الافريقى والامارات دبى والاهلى الكويتى والتعمير والاسكان ومصر ايران والتنمية الصناعية “.

وسجل الدولار فى بنوك ” العربى الافريقى وقناة السويس والمصرف المتحد والتجارى الدولى والمصرى العربى الدولى 15.55 جنيها للشراء و 15.65 جنيها للبيع “.

وفى بنكى “الاسكندرية وقطر الوطنى سجل 15.55 جنيها للشراء و 15.65 جنيها للبيع .

أعلى سعر للدولار بالبنوك المصرية

وتصدر مصرف أبو ظبى قائمة البنوك حيث سجل سعر العملة الأمريكية 15.60 جنيها للشراء و 15.70 جنيها للبيع اليوم ، مقابل 15.62 جنيه للشراء و 15.72 للبيع امس.

وتوقعت وكالة بلومبرج العالمية فى تقرير سابق لها استمرار الجنيه فى الارتفاع، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية مضيفة أن ارتفاع الجنيه ، الذى كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية العام الماضى.