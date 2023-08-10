لليوم الرابع على التوالي.. تراجع استهلاك الكهرباء 9.8% واستمرار تخفيف الأحمال الليلة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تراجع استهلاك الكهرباء لليوم الرابع على التوالي بمختلف المحافظات بنسبة تصل إلى 9.8% مقارنة بإستهلاك الأثنين الماضي مع استمرار تخفيف الأحمال.

علمت “المال”، من مصادر بوزارة الكهرباء، أن الأحمال الليلة المتوقعة تصل إلى 34800 ميجاوات بانخفاض يصل لنحو 700 ميجاوات عن استهلاك الشبكة القومية ليلة الإثنين الماضي والتى بلغت 35500 ميجاوات.

وأضافت المصادر أن استهلاك ليلة أمس الأربعاء بلغ 34900 ميجاوات خلال الساعه 9 مساء فيما تم تخفيف الأحمال أمس بإجمالي قدرات نحو 1600 ميجاوات.

وأشارت المصادر إلى أن الأحمال المتوقعة، الليلة، تصل إلى 34800 ألف ميجاوات، مع تراجع درجات الحرارة وتحسن الطقس الليلة.

وأوضحت أن إجمالى احتياطي الطاقة الكهربائية يصل، اليوم، إلى 11.650 ميجاوات يمكن توليده إذا توافر الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، وأنه ما زال هناك نقص في الوقود، ومن المتوقع تخفيف الأحمال على أغلب المحافظات والأحياء الليلة.

وأضاف الجهاز أن أقصي حمل تم تسجيله أمس على الشبكة القومية للكهرباء كان خلال الساعة 8.51 مساء.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الأحمال أمس ، مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي ، بلغت نسبتها 4.49 % زيادة فى الأحمال، خلال وقت الذروة ، والذى يبدأ من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء.

واجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً.

إضافة إلى وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن