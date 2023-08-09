لليوم الرابع على التوالي.. «بلتون القابضة» تقود قافلة تداولات البورصة المصرية

استمرت شركة «بلتون المالية القابضة» في تصدرها قائمة الأسهم المتداولة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول دون الصفقات، لليوم الرابع على التوالي، بعدما سجلت 664.7 مليون جنيه بختام جلسة الأربعاء.

وحصدت «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات دون الصفقات بـ227.8 مليون جنيه، يليها البنك التجاري الدولي- مصر ثالثًا بـ130.05 مليون جنيه،

ثم «مجموعة إي إف جي القابضة» في المرتبة الرابعة بـ115.2 مليون جنيه، و«فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في المرتبة الخامسة بـ85.5 مليون جنيه.

أما في المرتبة السادسة فجاء «حديد عز» بـ75.2 مليون جنيه، يليه في السابعة «النساجون الشرقيون للسجاد» بـ66.2 مليون جنيه،

ثم «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» بـ65.9 مليون جنيه، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير» في التاسعة بـ55.9 مليون جنيه، وفي العاشرة «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» بـ49.5 مليون جنيه.