لليوم الرابع على التوالي.. الدولار عند مستوى 15.69 جنيه

واصل متوسط سعر الدولاراليوم الخميس، الاستقرار أمام الجنيه لليوم الرابع على التوالي عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع ، وكان آخر ارتفاع للدولار أمام العملة المحلية الأحد الماضي بواقع “قرش واحد” بعد استقرار دامَ لمدة أسبوع وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي.

ويقدم بنك الكويت الوطنى أعلى سعر للشراء للدولار بنهاية تعاملات اليوم حيث يقدر السعر لديه بنحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فى بنك الكويت الوطنى.

وتقدر عدد البنوك العاملة فى السوق المحلية بنحو 38 بنكًا، تمتلك أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًّا؛ لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.

وتسبب ظهور فيروس كورونا بمصر، فى ارتفاع العملة الخضراء بنحو 20.2 قرش أمام العملة المحلية.

أسعار الدولار بالبنوك

ويبلغ السعر فى مصرف أبو ظبى جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع ، بينما سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى “كريدى أجريكول، والعربى الأفريقى، وبلوم، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعوده، والأهلى المتحد، والتنمية الصناعية”.

الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل السعر نفسه فى بنوك “التجارى الدولى، والإمارات دبى، والمصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى”.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، فى مؤتمر صحفى قبل أيام ، إن آفاق النمو العالمي بالنسبة لعام 2020 هي على الجانب السلبي؛ فمن المتوقع على أقل تقدير حدوث ركود بنفس الدرجة من السوء، مثلما كانت الحال أثناء الأزمة المالية العالمية أو أسوأ.

وذكرت أن المستثمرين سحبوا بالفعل 83 مليار دولار أمريكي من الأسواق الصاعدة منذ بداية الأزمة، وهذا هو أكبر تدفق رأسمالي خرج منها على الإطلاق.

أقل سعر للشراء

فى حين بلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع فى عدة بنوك هى “الأهلى ومصر والزراعى”، وهو أقل سعر للشراء، اليوم.