لليوم الرابع.. «الزراعة والتموين وحماية المنافسة» تواصل التفتيش على شركات بيض المائدة

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة، أنه لليوم الرابع على التوالى توجه وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضرباتها لمحتكرى بيض المائدة، فقد وردت معلومات عن بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية التى تبيع البيض بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل.

وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تستهدف تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجان رقابيه من الزراعة ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه.

وداهمت هذة القوات مخازن بيض المائدة، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائدة مخزنة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منهم يباع بأسعار مرتفعة مبالغ فيها وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبى المباشر على استدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

قاد الحملات اللواء محمد رجائى، واللواء عبد العال المناوى، واللواءحازم العراقى، والعقيد خالد أبو طالب، والعقيد محمود إبراهيم، والرائد عمرو عثمان من الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس إيهاب فاروق، والدكتور إبراهيم سعود، والمهندس يسرى الطويل، والمهندس محمد على، والدكتور حسام عبد الرازق، والمهندس حمدى سويلم، والمهندس على عميره، والمهندس مسعود راشد من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والباحث القانونى عبد الله الحصرى، والباحث القانونى عمرو فتحى من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد على أبو رية مأمور الضبط، وبعض قيادات الجهات المشاركة من المحافظات.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، دون توقف وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224.

وختمت الزراعة بيانها بأن هذه الحملات تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول بيض المائدة.