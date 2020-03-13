لليوم الثاني.. وقف رحلات كريم باص بسبب الطقس

قررت شركة كريم مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول وقف رحلات خدمة كريم باص، لليوم الثاني على التوالي؛ بسبب موجة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد.

قال أحد موظفي خدمة العملاء؛ ردًّا على استفسار “المال” عن الخدمة غير متاحة أيضًا، اليوم الجمعة، وتم إرسال تنبيه للمستخدمين عبر التطبيق.

أطلقت شركة «كريم مصر»، منذ فترة، خدمة نقل الأفراد بين المحافظات بواسطة الباصات من القاهرة إلى مدن المنصورة وطنطا والإسكندرية، ضِمن خططها للانتشار فى المحافظات على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى.

وبحسب التطبيق تصل تكلفة الخدمة إلى 100 جنيه لخط القاهرة- الإسكندرية للعميل، و80 لخط القاهرة- المنصورة، و75 لخط القاهرة- طنطا.

وتستهدف الخدمة نقل طلاب الجامعات والموظفين المسافرين بين المحافظات إلى أماكن دراستهم وعملهم على مدار 3 فترات يوميًّا طوال أيام الأسبوع، وتبدأ الفترة الصباحية من السابعة إلى العاشرة صباحًا، والفترة الثانية من الحادية عشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، والثالثة من الرابعة عصرًا حتى السابعة مساء.