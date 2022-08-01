لليوم الثاني.. مجلس النواب يواصل استقبال متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

استقبلت الأمانة العامة في مجلس النواب اليوم الإثنين “المجموعة الثانية” من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر والبناء بين المجلس والأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من متدربي البرنامج الرئاسي للقيام بزيارات تفاعلية للاطلاع على أسلوب العمل ومهام مجلس النواب بحسب الدستور ولتطبيق ما يتم دراسته خلال فترة التأهيل بالبرنامج.

وخلال لقائه بمتدربي البرنامج الرئاسي نقل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب تحيات وتقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للحضور وتأكيده أن الشباب هم عماد الحاضر وقوة المستقبل وهم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء المجتمع.

وفي كلمته أكد المستشار أحمد مناع أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادر على تولي المناسب القيادية وتحمل المسئولية، مشيداً بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب، ثم قدم المستشار مناع شرحاً مختصراً تضمن تعريفاً بأجهزة المجلس وآليات العمل به، كما قدم نُبذة عن عمل اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة برلمانية.

ووفقاً لبرنامج الزيارة قام وفد متدربي البرنامج الرئاسي بجولة تعريفية داخل أروقة مجلس النواب، شملت القاعة الرئيسية والمتحف وكذا مكتبة مجلس النواب، كما شاهدوا فيلماً تسجيلياً عن تاريخ الحياة البرلمانية في مصر والتي تمتد لأكثر من 150 عاماً.