لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الدولار عند 19.66 جنيه للشراء

استقرت أسعار الدولار لليوم الثاني على التوالي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر الحالي، عند مستوى 19.66 جنيه للشراء و19.69 للبيع.

وسجلت أسعار شراء الدولار 19.66 جنيه، وذلك في بنوك: أبوظبي الإسلامي، وميد بنك.

وأظهرت شاشات التداول تسجيل سعر بيع الدولار 19.69 جنيه في بنوك: أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات.

كما سجلت أسعار بيع الدولار 19.69 جنيه، في البنوك التالية: الإسكندرية، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، قطر الوطني، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، البركة، بلوم، السويس، المشرق، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وHSBC.

أسعار الدولار

وسجل أدنى سعر لشراء الدولار 19.59 جنيه، وذلك في بنوك: البركة، بلوم، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وHSBC.

فيما سجل أدنى سعر لبيع الدولار 19.67 جنيه في بنوك: مصر، البنك الأهلي. وسجل سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري 19.60 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

قرض صندوق النقد الدولي

وتأتي هذه الارتفاعات المتوالية في أسعار الدولار في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكان الدولار قد ارتفع، الاثنين 3 أكتوبر الجاري، ثمانية قروش للبيع والشراء على التوالي، ليسجل 19.64 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، قرشين للشراء ليسجل 19.66 جنيه.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس الاثنين، إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي وصلت إلى “مرحلة متقدمة للغاية”.

أضافت أن الصندوق يعمل مع مصر عن قرب ويتابع إجراءات اتخذتها السلطات المصرية تسير في اتجاه تسريع برنامج القرض الجديد “ليس خلال أشهر ولكن خلال أسابيع”.

أسعار الفائدة

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 33.141 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.