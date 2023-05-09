لليوم الثاني على التوالى.. زيادات في أسعار سيارات «BYD F3» تصل إلى 10 آلاف جنيه

أقرت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا»، زيادات جديدة في أسعار طرازات BYD F3 موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات.

وتعتبر تلك الزيادات السعرية- المرة الثانية- التى تقرها شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» لطرازات «بي واي دي F3» خلال يومين.

وكانت شركة «الأمل للسيارات» رفعت أسعار طرازات «بي واي دي F3»، أمس، بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

أسعار BYD F3 موديل 2023

وصعدت أسعار سيارات «BYD F3» الفئة الأولى «M/T» إلى 400 ألف جنيه، بدلا من 390 ألف.

وارتفعت أسعار طرازات «بي واي دي F3» الفئة الثانية «A/T» إلى 450 ألف جنيه، مقابل 440 ألف.

وتزود سيارات «بي واي دي F3» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.