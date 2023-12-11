لليوم الثاني.. الداخلية تواصل تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية (صور)

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، متابعة تأمين سير عملية الاقتراع لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد الأمني لتأمين مجريات سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الإنتخابية، أو النيل من مقومات الإستقرار الأمني وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأجرى مديرو الأمن والقيادات الأمنية جولة للمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية، للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الإقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وإيمانًا وترسيخًا للدور المجتمعي للوزارة، ساعدت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الإنتخابية في تسهيل عملية الاقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والذى لاقى استحسان المواطنين.

واستجابت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات لعدد من الحالات الإنسانية والتي التمس خلالها المواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، مساعدتهم في الانتقال إلى لجانهم الإنتخابية للادلاء بأصواتهم، والذى لاقى استحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذة اللفتة الإنسانية.