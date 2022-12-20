لليوم الثالث على التوالي.. قافلة طبية للحملة التنشيطية «حقك تنظمي» بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين، مع التشديد على وصول تلك الخدمات إلي جميع المواطنين البسطاء على مستوى الأحياء. وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولليوم الثالث على التوالى شهد حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى قافلة طبية مجانية للحملة التنشيطية “حقك تنظمي” بسوق السمك القديم بالجمرك وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية والجهات المعنية.

وقامت القافلة بالكشف الطبي على 376 حالة فى مختلف التخصصات من باطن وأطفال ونساء وتنظيم أسرة وفحص الثدي بالإضافة إلى 85 حالة اعتلال كلوي، وتم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وكذلك استخراج البطاقات الشخصية لعدد من السيدات مجانا ، كنا تم تنظيم امتحان محو أمية لعدد من المواطنين .

كما قامت إدارة مشروعك بشرح مفصل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج.

كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية وشرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة من خلال ندوة غير تقليدية للرد علي التساؤلات من قبل مسئولى تنظيم الأسرة ومسئول التوعية والتثقيف الصحي بمنطقة الجمرك الطبية ، وتأكيدا للدور الفعال لمديرية الاوقاف القى ممثل الأوقاف ندوة دينية عن رأي الدين في تنظيم الأسرة وتربية الأبناء واثر ذلك علي إستقرار المجتمع.

وعلى الصعيد ذاته واصلت إدارة شئون البيئة في تنظيم حملات التوعية بأضرار إستخدام الأكياس البلاستيكية واثرها علي البيئه البحريه وصحه الانسان واستبدالها باكياس ورقيه او قماش.

فضلا عن القاء ندوة توعوية من مسئولي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب عن الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد إستهلاك المياة وفتح ورش عمل سباكه خفيفه وصناعة الصابون.

كما تناولت القافلة معرض للأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك.

وتستمر القوافل الطبية والخدمية والاجتماعية بباقي أحياء الثغر لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين.