لليوم الثالث على التوالي .. البحيرة : استمرار الجهود لرفع كافة التراكمات الناتجة عن الأمطار

أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة – أن الإجراءات الإستباقية التى تم إتخاذها مع التوقعات بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار والطقس السيئ ورفع درجة الإستعداد والتنسيق بين كافة الأجهزة كان له أثر كبير فى تخفيف الآثار الناجمة عن الأمطار بإنتشار كافة المعدات والأطقم .

.مشيراً إلى إستمرار إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول، مشيرا إلى إستمرار أعمال تطهير صفايات المطر وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق .

كما قامت أجهزة المحافظة بإزالة العديد من الإشغالات ضمن خطة الدولة لإزالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

و أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

إزالة ٨ حالات تعدي على مساحة ١٢١٤ متر مربع بنطاق ٤ مراكز

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وكوم حمادة، ووادي النطرون وأبو حمص عن إزالة ٨ حالات تعدي على مساحة بلغت ١٢١٤ م٢ عبارة عن إزالة حالتي تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة ٤٧٠ م٢ بقرى الوفائية وطيبة بالدلنجات .

كما تم إزالة ٤ حالات تعدي على مساحة ٣١٠ م٢ بكوم حمادة، وإزالة مبنى بالمهد بمساحة ٣٠٤ م٢ بقرية الحمراء بوادي النطرون، وإزالة حالة تعدي عبارة عن شدة خشبية على مساحة ١٣٠ م٢ بنطاق قرية جواد حسني بأبو حمص .

رصف ٥ شوارع وطريقين بمركز ومدينة إدكو بتكلفه ٤٦ مليون و٣٠٠ ألف جنية

وفي نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

وأشار المحافظ أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيراً أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية فقط تنفيذ أكثر من ٣٥٢٨ مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تتجاوز ٧٢ مليار جنية .

مؤكداً أن الدولة تواصل جهودها فى قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القرى .

كما أشار اللواء المحافظ أنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين .

مشيراً إلى أنه جاري متابعة نهو ورصف الطرق والشوارع بمركز ومدينة إدكو بتكلفة إجمالية ٤٦ مليون و٣٠٠ ألف جنية حيث يتم رصف شارع مدرسة أبو بكر الصديق بطول ١ كم وعرض ٨ متر بتكلفة ١.٦ مليون جنية، ورصف شارع الأقبال (الطوبية) بطول ١.٦ كم وعرض ٨ متر بتكلفة ٢ مليون جنيه .

كما تم رصف شارع المحكمة من شارع جمال عبد الناصر حتى مدرسة غرب إدكو بطول ١ كم وعرض ٨ متر بتكلفة ٢ مليون جنية، بالاضافة إلى رصف شارع الوكالة وخلف نادي السلام ، وذلك بطول ٠.٥ كم وعرض ٨ متر بتكلفة ١.٢ مليون جنية .

كما تم رصف شارع الزغبي من سيدي خلف إلى الطريق الدائري بطول ٢ كم وعرض ٨ متر بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه، ورصف الطريق الدائري الشرقي لمدينة إدكو، والرابط بين الطريق الدولي الساحلي وطريق إدكو رشید بطول ٣.٧ كم وعرض ٢٢ متر بتكلفة ٢٧ مليون جنية .

كما تم رصف الطريق من الموقف العمومي والربط بطريق إدكو رشيد بطول ١.٣ كم وإنشاء كوبري مصرف طرد البوصيلي وكوبري ترعة إدكو الشرقية بتكلفة ٩ مليون جنيه .

هذا وقد أشار المحافظ أنه تم خلال الثلاث سنوات فقط رصف أكثر من ١٠٠٠ طريق داخلي بالمدن والمراكز والقرى بأطوال ١١٠٠ كيلو متر والتي تتجاوز تكلفتها ١.٦ مليار جنية فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق.

كما أنه جاري إنشاء ١٤ كوبري بمحافظة البحيرة بتكلفة ١.٣ مليار جنية حيث تم الإنتهاء من البعض وجاري الإنتهاء من البعض الآخر، بالإضافة إلى إنشاء المحور الرابط بتكلفة ٤ مليار حنية، كما أنه جاري إنشاء محور المحمودية بطول ٥٥ كم تمر بداخل ٤ مراكز بالمحافظة، والذى سيعد نقلة نوعية وحضارية وشريان جديد لربط محافظات الدلتا وتحقيق التنمية والرواج الإقتصادي .