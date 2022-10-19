لليوم الثالث .. استمرار هطول أمطار متوسطة على الإسكندرية

تتعرض محافظة الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي لسقوط أمطار متوسطة الشدة على أماكن متفرقة بأنحاء الثغر ، ازدادت حدتها منذ الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء واستمرت بكثافة حتى وضح النهار، وذلك على إثر المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد.

وعلى صعيد ذات صلة وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس محافظة الإسكندرية اليوم، يسود طقس مائل للحرارة نهاراً، لطيف إلى مائل للبرودة أول الليل وحتى الصباح الباكر، بالتزامن مع نشاط للرياح أحياناً.

كما تشهد الإسكندرية أجواء لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 40%، في حين أن الدرجة العظمى 26 والصغرى 20، وسرعة الرياح تتفاوت بين 30 ألى 40 كيلومترا في الساعة.

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، في حين أن حالة البحر معتدلة ، وارتفاع الأمواج يصل لـ 1.5 إلى 2 متر، وتبلغ نسبة الرطوبة 67%، في حين أن درجة الرؤية “غائم جزئياً”.