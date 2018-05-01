لليوم الثالث..إسماعيل يواصل اجتماعات مواجهة سوء الطقس ويهاتف 18 محافظا

أ ش أ واصل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، متابعته من مقر غرفة عمليات مجلس الوزراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الوضع بشأن تقلبات الطقس والوقوف على استعدادات المحافظات للتعامل مع أحوال الطقس وما تشهده البلاد من تقلبات مناخية استثنائية.وأجرى رئيس مجلس الوزراء ات

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واصل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، متابعته من مقر غرفة عمليات مجلس الوزراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الوضع بشأن تقلبات الطقس والوقوف على استعدادات المحافظات للتعامل مع أحوال الطقس وما تشهده البلاد من تقلبات مناخية استثنائية.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء اتصالاته، من خلال شبكة الفيديو “كونفرانس” بعدد من المحافظين للاطمئنان على التجهيزات التي اتخذتها المحافظات للتعامل السريع حالة سقوط الأمطار.

وأشار إلى أنه تابع مع المحافظين حالة الطقس عبر الفيديو “كونفرانس”، مبينا أنه تواصل مع 18 محافظة لمتابعة الأحوال الجوية واستعدادات المحافظات لشهر رمضان ومعارض “أهلا رمضان”.

وقال رئيس الوزراء إن غرفة العمليات والحكومة مستمران في حالة الترقب والقيام بدورنا على أكمل وجه توقعا لأي احتمالات قد تحدث.

من جهته، قال أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى أخر الأسبوع، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل في القاهرة إلى 40 والصعيد إلى 43، مضيفا أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، وأن الأمور مستقرة والهدف الرئيسي للاستعدادات هو حماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات.

من جهته، قال الدكتور طارق الرفاعي المتحدث الرسمي باسم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أكد ضرورة استعداد كافة المحافظات في حالة تكرار الظروف الجوية مرة أخرى.

وأضاف أن رئيس الوزراء أشاد باستجابة المواطنين للتحذيرات الخاصة بالتغيرات الجوية، كما أن رئيس الوزراء وجه باستمرار وقف رحلات البالون بالأقصر بسبب ظروف الطقس، مؤكدا أن رئيس الوزراء أجرى العديد من الاتصالات مع 18 محافظا للتأكد من الأحوال الجوية بها والتأكد من الاستعداد التام لأي طواريء قد تحدث.

وقال الرفاعي إن رئيس الوزراء تابع أيضا استعداد المحافظات لإقامة معارض “أهلا رمضان” والتأكد من التوسع فيها هذا العام، موجها بالدفع بمعارض متنقلة ذات الكثافة السكانية العالية .. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعطى توجيهات بإنشاء مخرات جديدة للسيول بعدد من الأماكن وذلك وفقا لمركز التنبؤات بوزارة الري.