للوقوف على آخر المستجدات.. «العاصمة الإدارية» تستقبل وفدا من مجلس الشيوخ

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الشيوخ يضم نواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الخارجية، وذلك في زيارة تفقدية قام بها الوفد للوقوف على أخر مستجدات الأعمال والمشروعات في العاصمة الإدارية وكذلك مبنى مجلس الشيوخ الجديد.

وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح مفصل من المهندس خالد عباس عن مراحل تنفيذ المشروع، والمراحل التي تم الانتهاء منها، وتلك المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أهم ما تم العمل عليه وإنجازه بمبني مجلس الشيوخ الجديد.

صرح المهندس خالد عباس “العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، كونها نموذج للمدينة الذكية، تجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية والمحلية، بهدف ضمان إنشاء مدينة حديثة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين المتنوعة. وأشار المهندس خالد عباس إلى أن مشروع بناء العاصمة الجديدة اصبح حقيقة واقعة، بعد أن كان حلمًا وتحقق بفضل ارادة القيادة السياسية المصرية، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.”

وأضاف عباس أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تضع نصب أعينها تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المخطط له. وأن تعاون الشركة مع جميع الجهات المعنية يعكس التزامها الكامل بتحقيق أهداف المشروع. كما أثني عن الدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في المشروع، الذي يعد من بين أهم وأكبر المشروعات القومية المصرية خلال الفترة الحالية.

وفي سياق آخر، أشار المهندس إلى أن جودة حياة المواطن في المدينة، مع التركيز على المراقبة الذكية للمدينة وكيفية تخفيف العبء على القاهرة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها، إلا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تحتل مكانة بارزة كأكبر شركة في الدولة، تدار بفكر القطاع الخاص ومن خلال التمويل الذاتي، وان كل ما تم من إنجازات تم خلال فترة قدرها 6 سنوات فقط.

ومن جانبه أشاد أعضاء الوفد بالتقدم الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة و بمجهودات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، مؤكدين أن العاصمة مشروع قومي ضخم يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، كما قدم الشكر للمهندس خالد عباس على حسن الاستقبال والشرح المفصل عن مراحل تنفيذ المشروع.

وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح مفصل من المهندس خالد عباس عن مراحل تنفيذ المشروع، والمراحل التي تم الانتهاء منها، وتلك المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أهم ما تم العمل عليه وإنجازه بمبني مجلس الشيوخ الجديد.

صرح المهندس خالد عباس “العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، كونها نموذج للمدينة الذكية، تجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية والمحلية، بهدف ضمان إنشاء مدينة حديثة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين المتنوعة. وأشار المهندس خالد عباس إلى أن مشروع بناء العاصمة الجديدة اصبح حقيقة واقعة، بعد أن كان حلمًا وتحقق بفضل ارادة القيادة السياسية المصرية، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.”

وأضاف المهندس خالد عباس أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تضع نصب أعينها تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المخطط له. وأن تعاون الشركة مع جميع الجهات المعنية يعكس التزامها الكامل بتحقيق أهداف المشروع. كما أثني عن الدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في المشروع، الذي يعد من بين أهم وأكبر المشروعات القومية المصرية خلال الفترة الحالية.

وفي سياق آخر، أشار المهندس خالد عباس إلى جودة حياة المواطن في المدينة، مع التركيز على المراقبة الذكية للمدينة وكيفية تخفيف العبء على القاهرة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها، إلا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تحتل مكانة بارزة كأكبر شركة في الدولة، تدار بفكر القطاع الخاص ومن خلال التمويل الذاتي، وان كل ما تم من إنجازات تم خلال فترة قدرها 6 سنوات فقط.

ومن جانبه أشاد أعضاء الوفد بالتقدم الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة و بمجهودات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، مؤكدين أن العاصمة مشروع قومي ضخم يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، كما قدم الشكر للمهندس خالد عباس على حسن الاستقبال والشرح المفصل عن مراحل تنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا للمدينة الذكية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين المتنوعة، حيث تشمل العديد من المشروعات الهامة، مثل الحي الحكومي ومجلسي النواب والشيوخ، وحي المال والأعمال، ومطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومركز مصر الإسلامي الثقافي، والنهر الأخضر، وكاتدرائية ميلاد المسيح.

تلي ذلك تنفيذ زيارة ميدانية بدأت بزيارة مدينة الفنون والثقافة وما تضمه من دار الأوبرا والمسارح المختلفة ومكتبة العاصمة ومتحف العواصم ثم تم المرور على حي المال والأعمال، والحي الحكومي ومجلس الشيوخ وقاعاته والاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة داخل المجلس.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبوابا واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.

حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 10 كيلومتر في مرحلته الاولي ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.