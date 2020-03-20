للوقاية من كورونا.. وزير القوى العاملة يواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحافظات

يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد – 19)، باتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا.

واستمرت الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات في تطهير وتعقيم جميع المكاتب والقاعات، والمصاعد، إضافة إلى ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وتعليق ملصقات للتوعية بجميع إدوار الوزارة.

كما تواصل الوزير مع المديريات للالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث أعداد العاملين في ديوان عام كل مديرية والمناطق والمكاتب ومراكز التدريب وجميع الوحدات التابعة للمديرية.

وفي نفس السياق، تواصلت المديريات تحت إشراف مديري ووكلاء المديريات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العاملين بالمديرية والمترددين عليها من المواطنين والجمهور من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وتم تعقيم وتطهير كل مكاتب وحجرات ديوان عام كل مديرية بالكلور والمطهرات اللازمة باستخدام أجهزة الرش المناسبة وتوفير وسائل الوقاية للعاملين المتصلين مباشرة بالجمهور.

وتمت توعية جميع العاملين بالمديريات من خلال مبادرة “صحتك غالية علينا” ووضع الملصقات على جميع حائط الإدارات والمكاتب، فضلا عن توزيع الصابون والمطهرات.

وقام مديرو إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات بالمرور على جميع الإدارات والاشراف على عملية التعقيم والتطهير لأماكن العمل والأرضيات وأبواب المصعد لضمان سلامة جميع الزملاء والمواطنين المترددين على كل مديرية.

كما قامت إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات بالإشراف على تعقيم وتطهير المصانع الواقعة في نطاق كل محافظة ، وكذا الإشراف على تعليق اللوحات الإرشادية والتي تعمل على توعية العمال بالطرق المختلفة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، فضلا عن أساليب انتقال الفيروس من الإنسان المصاب إلى الشخص السليم سواء عن طريق اللمس أو السعال أو العطس.