للوقاية من كورونا.. «الوزراء» ينشر فيديو بإجراءات الحماية واستعدادات منافذ دخول مصر

بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتأكيدًا- كما ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- لحرص الدولة على التصدّي لفيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

نشر مجلس الوزراء من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو حول إجراءات الحماية المتبَعة في جميع منافذ دخول مصر على مستوى الجمهورية، واستعدادات السكك الحديدية للوقاية من فيروس “كورونا”؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتأكيدًا- كما ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- لحرص الدولة على التصدّي لفيروس كورونا والحد من انتشاره من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وجاء في الفيديو أنه تم وضع خطط وقائية على أعلى المستويات، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي بمنافذ دخول البلاد.

وتم تجهيز جميع المنافذ وجميع أقسام الحجر الصحي بأحدث المُعدّات، ومضاعفة أعداد القوى البشرية بها.

وأشار الفيديو إلى وجود استعداد تام بجميع المطارات المصرية لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان وفقًا لتعليماتٍ صدرت عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الفيديو وجود التزام إجباري بالفحص وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، ولجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.

وحول الإجراءات المتبعة بالموانئ المصرية، جاء في الفيديو أنه تم رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة “كورونا” بجميع الموانئ المصرية.

بجانب التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارات الحجر الصحي حيث يتواجد مندوبوها خلال استقبال السفن لفحص جميع الوافدين.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة السكك الحديدية.

وجاء في الفيديو أن وزارة النقل قامت بإطلاق حملة موسّعة وشاملة لتطهير قطارات السكك الحديدية وتطهير المحطات وتعقيمها ضد فيروس “كورونا” المستجد.

وتم تعليق ملصقات بالمحطات والقطارات في جميع الخطوط لتوعية الركاب بفيروس “كورونا” وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه والتوعية بكيفية التصرف في حالة الشعور بأعراض محتملة للفيروس.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يتم التنسيق بشكل يومي ومستمر بين جميع الجهات المعنية بالدولة لمتابعة الموقف أولًا بأول، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ حتى يتم الاطمئنان والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية المُعدّة سلفًا بشكل دقيق.