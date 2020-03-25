للوقاية من «كورونا».. «القوى العاملة» : تعليق الخدمات 15 يومًا والتعامل مع الجمهور إلكترونيًّا

في ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولمدة 15 يومًا

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها أمام المواطنين بشكل مؤقت، في ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولمدة 15 يومًا.

وتضمن المنشور الذي تم إرساله للمديريات في هذا الشأن ، تعليق كل الخدمات التي تقدمها المديريات للجمهور بشكل مباشر والتي تقتضي تواجد المواطن داخل المديرية أو المنطقة أو المكتب، بما في ذلك تراخيص عمل الأجانب، واستخراج شهادة القيد (كعب عمل)، الشكاوى الفردية الجماعية، وقياس مستوي المهارة ، وتراخيص مزاولة الحرفة …إلخ.

ويتم تعليق لافتة على أبواب كل مديرية ومنطقة ومكتب عمل لتوجيه المواطنين بتقديم شكواهم العمالية علي بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع WWW.Shakwa.eg، وحظر استلام أي شكاوى طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر.

وتوجيه المواطنين من العمالة غير المنتظمة الغير مسجلين علي قواعد بيانات كل مديرية بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة علي الرابط www.manpower.gov.eg .

وأكد الوزير أن ذلك يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.

