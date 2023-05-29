للنهوض بالمنظومة التعليمية.. «المصرف المتحد» يطلق 13 مبادرة استثمارية

أعلن المصرف المتحد رعايته اليوم في القمة السنوية الثانية للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان “تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم”.

مبادرات المصرف المتحد للنهوض بالتعليم

وتضمنت جهود

13 مبادرة استثمارية وتنموية للنهوض بالمنظومة التعليمية بمصر، أولها انضمام المصرف المتحد إلى تحالف مصرفي لتأسيس منصة “لايتهاوس” للاستثمارات التعليمية.

وتمتلك منصة “لايتهاوس” فرصًا واعدة للنمو عن طريق الاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايتهاوس” التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد

وتكمن

في إطلاق حلول التمويل التعليمي “ايزي ليرن” Easy Learn للافراد والمؤسسات بالطرق التمويلية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشرعية.

وأشارت غادة مصطفي، مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار، إلى منتج التمويل التعليمي Easy Learn الذي يقدمه المصرف المتحد بحلول تمويلية متميزة مرنة وذكية للأسرة المصرية والمؤسسات التعليمية. وذلك بفتوي رسمية من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المتحد، بأبسط الإجراءات من خلال شبكة فروع المصرف المتحد والتي تصل إلى 68 فرعا بجميع انحاء الجمهورية، فضلاً عن 5 مراكز رقمية موزعه بعناية لخدمة العملاء في : الجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد والمنطقة الصناعية بجمصة، ومحافظة الدقهلية، والقاهرة الجديدة والمقطم، حتي يتمكن العميل من التقدم للحصول علي المنتج علي مدار الساعة.

وتضمنت الـ 13 مباردة إطلاق منتج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمؤسسات التعليمية، حيث أوضحت غادة مصطفي أن العملية التعليمية تحتاج إلى ثورة فكرية وتنفيذية، لذلك لابد من شركة قوية بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والدولة لدعم خطط التطوير والتحسين ورفع جودة وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة، سواء عبر التوسعات بالمؤسسات التعليمية من مباني او عبر التطبيقات التقنية والتجهيزات.

وأضافت أن المصرف المتحد يوفر خدمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات التعليمية بهدف تمويل عملية شراء الوسائل والمعدات التعليمية سواء المعلوماتية او السمعية والبصرية المتطورة، حتي نضمن مستوي تعليمي أفضل لأبنائنا الطلبة، وأيضًا تمويل تجهيزات وتوسعات أساطيل النقل.

وشملت بقية المبادرات، تعميق منظومة التعليم عن بعد e-learning بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وكبري المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، وبرنامج التعليمي والتدريبي “النجوم الساطعة” – خطة المصرف المتحد للاستثمار في الطاقات البشرية وصناعة قيادات الجيل الثاني، إضافة إلى دعم طلبة مدارس التعليم الإلزامي بمحافظة جنوب سيناء.

وولت المبادرات اهتماماً لتقديم 19 منحة دراسية لطلبة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ودعم طلبة كلية الهندسة – جامعة القاهرة، بالإضافة إلى اطلاق مبادرة “اولادنا في عنينا” تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وكذلك دعم طلبة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية – أول مدرسة متخصصة بالشرق الاوسط وافريقيا، ودعم فريق جمعية اصداء لذوي الهمم في المسابقة الدوليةالليجو للروبوت، وكذلك المسابقة السنوية لرعاية حفظة كتاب الله – القرآن الكريم.