سيـــاســة

للنظر فى اتفاق الملء والتشغيل.. اجتماع تنسيقي للفريق المصري قبيل مفاوضات سد النهضة

تم النظر فى مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة
المال - خاص 9:12 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20 9:12 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

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قالت وزارة الخارجية إنه فور وصول وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبدالعاطي إلى واشنطن فجر اليوم 11 فبراير 2020 للمشاركة فى مفاوضات سد النهضة التى تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي يومي 12 و13 فبراير 2020، عُقد اجتماع تنسيقي مع الفريق التفاوضي المصري الذى يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة، فضلاً عن خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية.

وتم النظر فى مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان، ونقاط الاتفاق والخلاف فى المواقف بين الدول الثلاث.

وقد تم أيضاً التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية.

ومن المنتظر أن تبدأ غدًا في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة مُقدرة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

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بقلم المال - خاص

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