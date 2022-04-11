كشف هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه ورد خطاب من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية، بشأن قرار البدء في استقبال طلبات التكويد الخاصة بمزارع البصل المزمع التصدير منها للمملكة العربية السعودية للموسم التصديري بدءا من أمس 10 أبريل.

وأضاف في خطاب تم توجيهه لأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه على الشركات المصدرة للبصل للسوق السعودية سرعة التوجه للإدارة المركزية للحجر الزراعي – خدمة المصدرين – وذلك للبدء في إجراءات تكويد المزارع التابعة لها.

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه وفقا لإدارة الحجر الزراعي، فلن يتم السماح بتصدير محصول البصل للسوق السعودي إلا من خلال مزارع معتمدة.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نهاية ابريل الماضي أن صادرات محصول البصل في العام الماضى 2021 احتلت المركز الرابع بإجمالي 276 ألف و141 طن من اجمالي الصادرات المصرصة الزراعية، والتي بلغت حوالي 5 مليون و 640 ألف و144 طن تغزو أسواق روسيا والسعودية والكويت وهولندا سوريا والأردن والمملكة المتحدة وليبيا ولبنان والعراق والإمارات وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعد من أهم الدول المستوردة للبصل المصري الطازج.

كما تتراوح المساحة المنزرعة من محصول البصل فى مصر سنوياً ما بين 190 إلى 200 ألف فدان، ويقدر إنتاجها بنحو 2.8 إلى 3 ملايين طن سنوياً، ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5% من جملة الإنتاج ويتبقى 87 إلى 84.5 % تكفى الاستهلاك المحلي.

ومن جانبه قال الدكتور عبد المجيد مبروك ابودهب رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هناك مواصفات لابد من توافرها في محصول البصل القابل للتصدير منها أن تكون الأبصال الكروية المتوسطة وذات الأقطار 4.5-6 سم ، و أن تكون الأبصال جافة والقشور الخارجية متماسكة.

كما يجب عدم وجود ابصال بها إصابات فطرية أوحشرية، و خلو الأبصال من الأزدواج الخارجي، وعدم وجود تزريع أو ابصال حنبوط، و عدم وجود ابصال مخالفة للون الصنف أو شكله، و عدم وجود ابصال مسلوقة أو عرقانة، صلابة البصلة وصغر العنق والساق القرصية.

كما يلزم نضج الصنف مبكرا في أواخر فبراير وحتى ابريل، وارتفاع نسبة المادة الجافة في الأبصال، و تحمل الشحن والتداول والنقل دون تدهور صفات البصلة، و ألا يزيد محتواها من المبيدات عن الحدود المسموح بها دوليا.

كما يجب إلا تزيد الأبصال المخالفة ( صغير –حنبوط-مزدوج-مخالف اللون ) عن 5% او حسب الأتفاق ، و الالتزام بالرتب الصالحة للتصدير وهي الرتبة الممتازة ثم الرتبة التجارية وفقا لرغبة المستورد، و متابعة الرسائل المعدة للتصدير من قبل أفراد الحجر الزراعي سواء في النوالات أو المخازن وأثناء التعبئة واستبعاد التي بها إصابات ظاهرة بأي أعفان.

كما يعبأ البصل المعد للتصدير في أجولة خيش سعة 50 كجم للجوال أو عبوات شبكية ( 25 – 30 كجم ) وتوضع الرسالة المعدة للتصدير على بالتات خشبية في وضع أفقي لحين النقل إلى الميناء، كما يجب الالتزام بكافة المواصفات التصديرية التي تحددها المواصفات القياسية وتنظمها القرارات الوزارية.

كما يفضل الشحن داخل حاويات مبردة ويفضل أن توضع الحاويات في أماكن هاوية غير معرضة للشمس المباشرة أثناء الرحلة كأن توضع الحاويات في مخازن أو جراج السفينة .