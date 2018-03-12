للمطالبة بالمساواة فى الميراث.. مظاهرة نسائية حاشدة فى تونس

وكالات:
نظمت مئات النساء التونسيات مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة فى الميراث، بعد أن أعلن الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، فى أغسطس الماضى، أن بلاده تتجه للمساواة التامة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات، من بينها المساواة فى الميراث، وهو ما قوبل برفض واسع فى العالم العربى.
ورفعت المتظاهرات اللاتى جئن كل أنحاء البلاد، مساء السبت، بمشاركة عدد من الرجال شعارات تطالب بالمساواة فى الميراث، من بينها «تونس دولة مدنية»، و«اللى ليك ليا»، و«المساواة حق موش مزية (فضلا)».
واعتبرت رئيسة جمعية «بيتى» لدعم النساء، سناء بن عاشور أن قوانين الميراث وفق الشرع الإسلامى فى تونس «أحد آخر معاقل المجتمع الأبوى» فى القانون التونسى، وأضافت: «يجب أن تتحقق المساواة فى الحقوق كما نص عليه دستور الجمهورية الثانية الذى اعتمد فى 2014 بعد ثورة 2011».