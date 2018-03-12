للمطالبة بالمساواة فى الميراث.. مظاهرة نسائية حاشدة فى تونس

وكالات:نظمت مئات النساء التونسيات مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة فى الميراث، بعد أن أعلن الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، فى أغسطس الماضى، أن بلاده تتجه للمساواة التامة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات، من بينها المساواة فى الميراث، وهو ما قوبل برفض واسع فى العالم العربى.

وكالات:

نظمت مئات النساء التونسيات مسيرة حاشدة إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة فى الميراث، بعد أن أعلن الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، فى أغسطس الماضى، أن بلاده تتجه للمساواة التامة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات، من بينها المساواة فى الميراث، وهو ما قوبل برفض واسع فى العالم العربى.

ورفعت المتظاهرات اللاتى جئن كل أنحاء البلاد، مساء السبت، بمشاركة عدد من الرجال شعارات تطالب بالمساواة فى الميراث، من بينها «تونس دولة مدنية»، و«اللى ليك ليا»، و«المساواة حق موش مزية (فضلا)».