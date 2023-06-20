للمصريين والعرب.. دخول قلعة «قايتباي» بتذاكر مدفوعة بالبطاقات البنكية

أعلنت قلعة قايتباي أن شراء تذاكر الدخول لقلعة قايتباي بدءاً من اليوم سوف يتم بإستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي.



كما أشارت في بياناً رسمياً اليوم أن أسعار التذاكر للمصريين والعرب تبلغ نحو 60 جنيه مصري، أما للطلاب المصريين والعرب تبلغ نحو 30جنيه مصري.

كما تبلغ سعر تذكرة الدخول للأجانب نحو 100جنيه مصري، أما سعر تذكرة الدخول للطالب الأجنبي تبلغ نحو 30 جنيه مصري.



وتعد قلعة قايتباى من أهم الحصون الدفاعية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي في الفترة ما بين (882- 884هـ/ 1477-1479م) على انقاض فنار الإسكندرية القديم بالطرف الشرقي لجزيرة فاروس (الأنفوشى حالياً) لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الغزوات البحرية.

بنيت القلعة من الحجر الجيرى على مساحة تبلغ حوالى 1750م2 يلتف حولها سور خارجى يتخلله أبراجاً دفاعية. بينما يحيط بفناء القلعة السور الداخلى الذى يضم مجموعة من الحجرات كانت بمثابة ثكنات للجند ومخازن للأسلحة والمؤن.

يؤدي مدخل القلعة إلى فناء يتصدر ضلعه الشمالى الغربي الرئيسي, وهو بمثابة قلعة كبيرة مربعة من ثلاث طوابق. بينما يشغل أركانها الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة للدفاع عن المدينة. كما يمكننا أن نجد صهريج بجوار البرج لإمداد الجنود والخيل بالمياه.

وقد نالت قلعة قايتباى اهتمام السلاطين والحكام على مر العصور التاريخية, نظراً لموقعها الاستراتيجي المتميز, حيث شهدت القلعة العديد من أعمال التدعيم والتوسعات والترميم آخرها كانت عام 2003م.