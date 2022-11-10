للمشاركة في إنشاء محطة الضبعة بمصر.. دوسان الكورية توقع عقدًا بقيمة 1.61 مليار دولار

أعلنت شركة “دوسان إينيربيليتي”(Doosan Enerbility) الكورية اليوم الخميس أنها وقعت عقدا مع شركة كوريا للطاقة المائية والنووية بقيمة 1.6 ترليون وون (1.61 مليار دولار أمريكي) لبناء محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة ، بحسب وكالة يونهاب.

ويعتبر هذا العقد أول عقد لبناء محطة طاقة نووية في الخارج تفوز به شركة دوسان، وكانت قد فازت بمشروع توريد المعدات الرئيسية مثل المفاعلات النووية والمولدات البخارية.

وستقوم شركة دوسان ببناء المرافق الإضافية المتعلقة بالتوربينات والمولدات في مدينة الضبعة.

ومن المتوقع أن تهدف شركة دوسان إلى تركيب التوربينات والمولدات وبناء 82 منشأة مثل مرافق التبريد في محطة الطاقة النووية بحلول عام 2029، وتقوم بإقامة علاقة تعاونية مع الشركات المصرية في مجالي الإنشاءات والمعدات لتلبية طلب الحكومة المصرية.

وقامت شركة دوسان حتى الآن بتوريد 34 مفاعلا و124 مولد بخار وتصدير 11 مفاعلا و 44 مولد بخار. كما شاركت في بناء 10 محطات طاقة نووية محلية.