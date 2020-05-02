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للمساعدة في مكافحة كورونا .. الصين ترسل 149 خبيرا طبيا إلى 16 دولة

مؤكدة أنها ملتزمة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الوباء
المال - خاص 9:45 م, السبت, 2 مايو 20 9:45 م, السبت, 2 مايو 20

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أكدت الصين، اليوم السبت، أنها أرسلت 15 مجموعة تضم 149 خبيرا طبيا إلى 16 دولة، للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأشار “مي فنغ”، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أن الصين ملتزمة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الوباء، مؤكدا أن 213 دولة ومنطقة أبلغت حتى الآن عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس لديها.

وعن عطلة عيد العمال التي تستمر من أول حتى 5 مايو في الصين، حث “فنغ” جميع الأشخاص على ارتداء أقنعة الوجه بشكل صحيح، وتجنب السفر خلال ساعات الذروة، بسبب مخاوف متعلقة بالفيروس خلال العطلة.

ولفت إلى أنه جرى تم تشجيع المسافرين على حجز أوقات الزيارة سلفا، وأن يعيروا اهتماما لدرجة حرارتهم، مشيرا إلى أن بعض أماكن الجذب السياحية شهدت حشودا كبيرة من سياح لا يرتدون أقنعة في أول أيام العطلة.

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بقلم المال - خاص

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