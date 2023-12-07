للمرة الـ15 على التوالي ..ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر

ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.173 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع قدره 71 مليون دولار، وذلك للمرة الخامسة عشر على التوالي وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

صافي الاحتياطات الأجنبية

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى.

وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، و تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في وقت سابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75.