للشهر الـ 12 على التوالي.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع خلال أغسطس ليسجل 34.928 مليار دولار

ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر إلى 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي مقابل 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، وذلك للمرة الـ 12 على التوالي.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر

وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أرصدة الائتمان المحلي إلى 9.111 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع نحو 8.616 تريليون بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت السيولة المحلية من 8.343 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، مقابل 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023،

وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، مقابل 1.051 تريليون بنهاية يونيو الماضي.