للمرة الرابعة على التوالي..البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم الأساسي إلى 35.9% بنهاية نوفمبر

تراجع المعدل السنوي ليصل إلي 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر الماضي ، بمعدل انخفاض 2.2%،وذلك للمرة الرابعة علي التوالي.

المعدل الأساسي للتضخم

و في بيان للبنك المركزي سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.

و سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر من نفس العام.