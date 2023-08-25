للمرة الرابعة خلال أغسطس.. «السويدي» تعلن زيادة جديدة في أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسواق مواد البناء زيادة جديدة في أسعار الأسمنت اليوم بعد قيام مصنع السويدي للأسمنت برفع سعره بواقع 50 جنيها للطن بزيادة هي الرابعة للمصنع خلال شهر اغسطس الجاري.

وكشف عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لمواد البناء ، في تصريحات لـ”المال” أن السويدي للأسمنت اخطرت وكلائها وموزعيها بما يفيد تحرك أسعار الأسمنت اليوم في مصر حيث شجل سعر الطن السويدي بورتلاندي 2100 جنيها للتجار، ونحو 2170 جنيها للمستهلك.

أسعار الأسمنت في مصر

وأشار إلى أن أسعار الأسمنت في مصر السويدي تشطيبات سترتفع 50 جنيها لتصل إلى 2050 جنيها للطن تجاري، وتسجل نحو 2120 جنيها للمستهلك.

وأكد أن سعر الأسمنت السويدي مقاوم سيرتفع إلى 2150 جنيهًا للتجار على أن يصل لنحو 2220 جنيه للطن للمستهلك.

واوضح فرحات انه تم تطبيق تلك الزيادة بداية من امس الخميس 24-8-2023 ، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار قد يساهم في زيادة الركود بالاسواق.

وقام مؤخرا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة باصدار قرار يتضمن مد مهلة سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام إضافي تنتهي يوليو 2024.

وكان عدد من الشركات المحلية عاملة في مجال انتاج الاسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.