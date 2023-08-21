للمرة الرابعة خلال أغسطس.. «السويدي» ترفع أسعار الأسمنت في مصر بداية من اليوم

زيادة جديدة في أسعار الأسمنت في مصر أعلنها مصنع السويدي للأسمنت اليوم في الأسواق، للمرة الرابعة خلال الشهر الحالي، بقيمة تصل إلى نحو 20 جنيهًا للطن الواحد.

علمت “المال” من عبد الخالق فرحات، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن “السويدي للأسمنت” أرسلت إخطارًا لعملائها ووكلائها، في رسالة تتضمن تحرك أسعار الأسمنت في مصر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، فسيتم زيادة سعر الطن السويدي بورتلاندي 2020 جنيهًا للتجار، ونحو 2090 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأسمنت في مصر

وأشار إلى أن أسعار الأسمنت في مصر السويدي تشطيبات سترتفع بالقيمة نفسها لتصل إلى 1820 جنيهًا للطن “تجاري”، وتسجل نحو 1890 جنيهًا للمستهلك.

وأكد أن سعر الأسمنت السويدي مقاوم سيرتفع إلى 2070 جنيهًا للتجار، على أن يصل لنحو 2130 جنيهًا للطن للمستهلك.

وأوضح فرحات أنه تم تطبيق الزيادة، بداية من اليوم الاثنين 21-8-2023.

كانت مصادر مسئولة في قطاع مواد البناء قد كشفت، للمال، عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بمخاطبة مصانع الأسمنت بموافقته على مدّ مهلة سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام إضافي.

وكان عدد من الشركات المحلية العاملة في مجال إنتاج الأسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

وتصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن، وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.