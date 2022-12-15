للمرة الرابعة.. المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

أقدم البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهي الزيادة الرابعة من نوعها على التوالي.

ورفع البنك المركزي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” التي تضم 19 دولة سعر الفائدة على الإيداع إلى 2% كما كان متوقعا، وأبقى على توقعات تبني المزيد من الرفع.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، موافقا بذلك توقعات السوق.

وحذر الفيدرالي الأمريكي من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الـ5%.

وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25% إلى 4.50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

وأفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3.1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2% إلى 0.5%، متوقعا زيادة تكاليف الاقتراض بما لا يقل عن 75 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية عام 2023، فضلا عن ارتفاع في البطالة.