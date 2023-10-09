للمرة الرابعة.. القنصلية السعودية تعرض أحد مقراتها الإدارية في الإسكندرية للبيع

علمت “المال” أن القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية تجري مزادا الشهر المقبل لبيع مقر إداري لها بمحافظة الإسكندرية، والذي كان مقررا بيعها العام الماضي، إلا أنه لم يتقدم للأرض أي من الشركات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”المال” أن المساحة الخاصة بمقر القنصلية الإداري بالمحافظة يقع بمنطقة سان ستيفانو، وذلك على مساحة تصل إلى قرابة ألف متر مربع .

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها طرح الموقع للمزايدة العلنية بين شركات الاستثمار العقاري، وذلك بعد عدم نجاح أكثر من قنصلية في بيع مقراتها بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة.

ومن المعروف أن القنصلية السعودية بالإسكندرية تقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بها لخدمة محافظات الدلتا وغرب الدلتا والاسكندرية ومطروح عبر مقرها بسموحة.

وتتخذ عددا من القنصليات مقرات لها بالإسكندرية، في مناطق متميزة، إلا أن وقف تراخيص البناء بالمحافظة أدى الى عزوف المستثمرين عن الدخول لمثل هذه المزايدات خلال الفترة الاخيرة.

وتترقب شركات الاستثمار العقاري الانتهاء نهائيا من مخطط الاسكندرية، وذلك بعد مراجعته من قبل الجهات المعنية، تمهيدا لصدور قرار باعادة البناء مرة أخرى.

وأكد على أن المشروعات التي تتم حاليا تقتصر على المشروعات التي تحصل على ترخيص بأنها من المشروعات القومية، ومعظمها لشركات قطاع الاعمال العام والشركات الحكومية.

يذكر أن عددا من القنصليات في الإسكندرية قاموا خلال الفترة الاخيرة بعرض مقراتها للبيع، وذلك إما لضعف حجم العمل التي تقوم به القنصليات ونقل معظم خدماتها إلى السفارات بالقاهرة، أو تخفيضا للنفقات بالنسبة لتلك القنصليات.

وكانت حددت القنصلية العامة الإنجليزية بالإسكندرية، حددت سعر يصل إلى 5 مليون دولار ( 77.5 مليون جنيه ) لبيع كامل أرضها بمدينة الإسكندرية، والتى تقع بمنطقة رشدى على مساحة تقترب من 4 ألاف متر مربع.

وأعلنت القنصلية عن بيع كامل أرض ومباني وملحقات المقر الخاصة بالقنصلية العامة بالإسكندرية، والبالغ على مساحة تصل إلى 3800 متر مربع ، وذلك لأفضل عرض مقبول.