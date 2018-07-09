للمرة الثانية.. مصر للفنادق تؤجل فض مظاريف تطوير فندق سفير دهب

رجب عزالدين:أعلنت شركة مصر للفنادق عن تأجيل جلسة فض مظاريف مشروع تطوير فندق سفير دهب للمرة الثانية بناء على طلب المقاولين.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إنها تلقت طلبًا من المقاولين للتأجيل وبناءً عليه قررت لجنة تطوير الفندق منح الفرصة للمقاولين وتأجيل عملية فتح المظاريف،

رجب عزالدين:

أعلنت شركة مصر للفنادق عن تأجيل جلسة فض مظاريف مشروع تطوير فندق سفير دهب للمرة الثانية بناء على طلب المقاولين.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إنها تلقت طلبًا من المقاولين للتأجيل وبناءً عليه قررت لجنة تطوير الفندق منح الفرصة للمقاولين وتأجيل عملية فتح المظاريف، إلى جلسة 24 يوليو المقبل.

كانت الشركة قد أجلت موعد فتح المظاريف من 10 يونيو الجارى إلى 9 يوليو الجارى.

ووافق مجلس إدارة مصر للفنادق فى مايو الماضي، على استكمال عملية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، في فندق دهب ريزورت بقيمة تبلغ 598 ألف جنيه.

وتدرس الشركة إقامة مشروع فندقي تجاري بمنطقة مرسى علم، وتدرس إقامة شركة مشتركة مع كل من شركة الأهرام للاستثمار والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث.