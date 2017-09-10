للمرة الثانية.. مصر ترفض شحنة قمح ملوث بالخشخاش

خالد بدر الدين أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية اليوم الأحد أن سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا اكتشفت تلوث شحنة قمح فرنسي يبلغ حجمها 59 ألف طن بذور الخشخاش. وأضاف حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة لوكالة رويترز: ”المعامل المركزية بوزارة الزراعة تقوم حاليا بتحليل البذور وا

خالد بدر الدين

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية اليوم الأحد أن سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا اكتشفت تلوث شحنة قمح فرنسي يبلغ حجمها 59 ألف طن بذور الخشخاش.

وأضاف حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة لوكالة رويترز: ”المعامل المركزية بوزارة الزراعة تقوم حاليا بتحليل البذور والتأكد من نوعيتها، وفور إثبات ذلك سيتم اتخاذ قرار من قبل الوزارة برفض الشحنة وتحويل القضية إلى النائب العام لاتخاذ قرار تجاهها“.

وكانت إدارة الحجر الزراعي المصرية قد رفضت شحنة قمح روماني وزنها 63 ألف طن بسبب تلوثها ببذور الخشخاش نهاية أغسطس الماضى وأحالت القضية إلى النائب العام.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم قالت إنها تتوقع أن تشتري هيئة السلع التموينية نحو 7 ملايين طن العام الحالى، بالإضافة إلى ما بين 4 و5 ملايين طن يستوردها القطاع الخاص سنويا.