للمرة الثانية.. مدينة نصر للإسكان تنفى تلقيها عرض استحواذ من الدار الإماراتية

نفت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تلقيها أى عروض استحواذ رسمية من شركة الدار العقارية الإماراتية وهو ثانى نفى تصدره الشركة فى هذا الموضوع خلال شهر يونيو.

وقالت مدينة نصر للإسكان، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنها تتشاور مع الجميع فى إطار العلاقات العادية اليومية بين الشركات العقارية لكن لا توجد أى مفاوضات أو عروض جادة مع أى مستثمر.

وأصدرت الشركة نفيا سابقا بتاريخ 14 يونيو الجارى حول نفس الموضوع الخاص بتقدم شركة الدار العقارية الإماراتية بعرض استحواذ على حصة أغلبية فيها ، وأكدت الشركة فى الإفصاح الجديد عدم وجود جديد فى هذا الأمر.

ونجحت شركة الدار العقارية الإماراتية ( 14 ديسمبر الماضى) فى الاستحواذ على غالبية أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار( سوديك ) بقيمة إجمالية قدرها 6.1 مليار جنيه تقريبا.

خريطة مساهمى مدينة نصر للإسكان المالكين فوق 5% من الأسهم

مدينة نصر للإسكان

وتعد مدينة نصر للإسكان، واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع)، وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة؛ منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات؛ أبرزها بيج إنفستمنت جروب التى تستحوذ على (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير التى تستحوذ على (15.19%).

كما تستحوذ بي إنفستمنتس القابضة (7.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%.، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 6 أبريل الماضى.

مدينة نصر تستحوذ على شركتين عقاريتين بقيمة 232 مليون جنيه

عبد الله سلام الرئيس التنفيذى لشركة منك للاستثمار العقارى

واعتمدت عمومية مدينة نصر فى 13 ديسمبر الماضى تقرير القيمة العادلة الخاص بصفقة الاستحواذ على شركتين عقاريتين من بينهما منك للاستثمار العقارى بقيمة إجمالية قدرها 232 مليون جنيه.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهما لإتمام إجراءات الصفقتين وتوقيع العقود.كما وافقت العمومية على ضم المهندس محمد عبد الله نبيل سلام إلى عضوية مجلس الإدارة حتى نهاية دورته الحالية وتعيين عضو منتدب للشركة.

كما وافق المساهمون فى التوقيت نفسه على زيادة رأسمال الشركة من 1.49 مليار جنيه إلى 1.87 مليار جنيه، فى إطار صفقة الاستحواذ المشار إليها.

ونوهت مدينة نصر، فى إفصاح مواز آنذاك، بأن قيمة هذه الصفقات لا تتعدى 6% من إجمالى حقوق الملكية بالشركة، بما يخرجها عن نطاق الخضوع للمادة 44 من قواعد القيد والشطب.

وقالت مدينة نصر، في إفصاح سابق للبورصة، إن سبب تفكيرها فى الاستحواذ على شركة منك للاستثمار العقارى يتمثل فى أن جميع مشروعات الأخيرة يقع داخل أراضي مشروع تاج سيتي المملوك لها.

كما أرجعت أسباب الاستحواذ إلى تكامل منتجات الشركتين، وتقدم شركة منك، وحدات عقارية كاملة التشطيب بما في ذلك الأجهزة المنزلية بنظام تسليم مفتاح، بينما تبيع مدينة نصر وحدات نصف تشطيب.

وأعلنت الشركة فى وقت لاحق ( 11 يناير الماضى) نجاحها في إتمام ثانى إصدار سندات توريق بقيمة 300 مليون جنيه بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس.