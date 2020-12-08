للمرة الثانية .. محكمة أمريكية تصدر قرارًا لصالح تطبيق «تيك توك»

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ، كارل نيكولز، في واشنطن الأمر بعد أكثر من شهر على قيام قاض أمريكي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود

أصدرت محكمة أمريكية قرارا أوليا يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية التى تقول إن القيود ستحظر استخدامه فعليا في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن يلغى القيود

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ، كارل نيكولز، في واشنطن الأمر بعد أكثر من شهر على قيام قاض أمريكي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود على تطبيق تيك توك التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

الولايات المتحدة تمنح مهلة إضافية مدتها 15 يوما للشركة الصينية

وقررت الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضى منح مهلة إضافية مدتها 15 يوما للشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك لإعادة هيكلة نشاطاتها في البلاد، ما يبعد موقتا شبح حظره في الولايات المتحدة .

وتشير وثيقة صادرة عن القضاء الأمريكى، إلى أن “بايت دانس” ، الشركة الأم المالكة لتطبيق “تيك توك” ، لديها مهلة حتى 27 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق لبيع أصولها، مع شركات أميريكية لتبعد اتهامات بالتجسس لحساب الصين وجهتها إليها إدارة دونالد ترامب.

ترامب يرغم “بايت دانس” على بيع نشاطاتها الأمريكية في غضون 3 أشهر

يذكر أن الرئيس الأمريكى كان قد وقع مرسوما في 14 أغسطس الماضى يرغم “بايت دانس” على بيع نشاطاتها الأمريكية في غضون 90 يوما لأنها تشكل تهديدا على “أمن الولايات المتحدة القومي”.

ومع انتهاء المهلة ، فقد منحت اللجنة الحكومية المكلفة الاستثمارات الأجنبية، مهلة إضافية لهذه المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة وتضم أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

تيك توك” تقدمت بطلب لدى محكمة في واشنطن لوقف التنفيذ

وكانت “تيك توك” تقدمت بطلب لدى محكمة في واشنطن لمنع دخول المرسوم حيز التنفيذ وطالبت بمهلة 30 يوما.

وفي نهاية سبتمبر، عرضت “بايت دانس” و”تيك توك” تأسيس شركة جديدة تضم مجموعة “أوراكل” الأمريكية للمعلوماتية كشريك تكنولوجي في الولايات المتحدة ومجموعة “وولمات” العملاقة كشريك تجاري.

ويبدو أن المشروع يناسب الإدارة الأمريكية لكن الشركة لا تزال تنتظر الموافقة.

وأتت المهلة الجديدة لتضاف إلى قرار صادر عن وزارة التجارة سمح للتطبيق بالإفلات من أحكام مرسوم آخر كان يهدده بالحظر أيضا.

فقد قررت الوزارة احترام قرار صادر عن محكمة بنسيلفانيا الفدرالية التي علقت في 30 أكتوبر تطبيق مرسوم بعدما لجأت إليها ثلاثة أطراف توفر مضامين لتطبيق “تيك توك”. وكانت إدارة ترامب عبر وزارة العدل، استأنفت الحكم.

التجارة الأمريكية أعلنت فى سبتمبر الماضى حظر تطبيق تيك توك

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت فى سبتمبر الماضى أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة بسبب مخاطر تتعلق بـ”الأمن القومي”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية لاستخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها”.

وبذلك تنفذ الولايات المتحدة التهديد الذي لوح به الرئيس دونالد ترامب ضد التطبيقين الصينيين وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.