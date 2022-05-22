للمرة الثانية في أقل من شهر.. تخفيض أسعار حديد عز 1000 جنيه للطن

أعلنت اليوم شركة حديد عز عن خفض جديد في أسعار حديد التسليح بلغ 1000 جنيه ليصل سعر الطن إلى 18.170 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، وبذلك يصل إجمالي الخفض خلال شهر مايو 1830 جنيه للطن.

وكانت حديد عز قد بادرت بخفض الأسعار 830 جنيها في بداية الشهر تماشيًا مع الأسعار العالمية ويأتي الانخفاض الثاني، بحسب مصادر بالشركة في ظل تراجع أسعار الخامات ونظراً لأن تسعير حديد عز يقوم أساساً على اتجاهات التكلفة.

وتابعت المصادر أن هذا الخفض يؤكد ديناميكية التسعير لدى الشركة ويعكس تحركات الأسعار العالمية صعوداً أو هبوطاً.