للمرة الثانية فى يومين.. بايونيرز تقلص حصتها بالمصريين في الخارج

رجب عزالدينأعلنت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، عن بيع "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، عن 506 آلاف سهم تقريبًا بإجمالي 202 مليون جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز بعد التنفيذ إلى 4.97% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 6.2

رجب عزالدين

أعلنت شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، عن بيع “بايونيرز” القابضة للاستثمارات المالية، عن 506 آلاف سهم تقريبًا بإجمالي 202 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة بايونيرز بعد التنفيذ إلى 4.97% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 6.23%”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.42 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقاً لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وباعت شركة بايونيرز القابضة -أمس الثلاثاء- 493 ألف سهم تقريبًا من أسهمها بالمصريين في الخارج للاستثمار، بقيمة 2.3 مليون جنيه، ومتوسط سعر 4.83 جنيه للواحد.

وباعت بايونيرز مليون سهم من أسهمها فى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بقيمة 4 ملايين جنيه تقريبًا.

ويبلغ رأسمال الشركة 100.5 مليون جنيه، موزعًا على 40.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للواحد.