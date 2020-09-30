للمرة الثانية .. «غبور» ترفع أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB

ارتفعت أسعار الفئة الأولى إلى 206.9 ألف جنيه

أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” فى مصر، زيادة أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» بقيمة بلغت 1000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

تعد تلك الزيادة السعرية – المرة الثانية – التى تقرها “جي بي غبور أوتو” على طرازات “هيونداي أكسنت RB” ذات النسخة المجمعة محليًا منذ طرحها فى السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «هيونداي أكسنتRB» الفئة الأولى”GL” إلى 206.9 ألف جنيه، بدلًا من 205.9 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار طرازات هيونداى أكسنت RB” الفئة الثانية “GL SR” إلى 2016.9 ألف جنيه، مقابل 215.9 ألف.

وصعدت أسعار سيارات “هيونداى أكسنت RB” الفئة الثالثة “GL DAB+ABS” إلى 221.9 ألف جنيه، مقارنة بـ220.9 ألف.

وقدرت أسعار طرازات “هيونداى أكسنت RB” الفئة الخامسة “GL HL” بنحو 241.9 ألف جنيه، بدلًا من 240.9 ألف.

وينتمي طراز “هيونداى أكسنت RB” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.