للمرة الثانية عمر خيرت يحي حفلا غنائيا للأوبرا المصرية

يحي الموسيقار الكبير عمر خيرتحفلا غنائيا تنظمه دار الأوبرا المصرية 12 سبتمبر الجاري .

ويأتي الحفل بعد أن قدم خيرت حفلا مميزا وناجحا جماهيريا في ختام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة 30 .

وشهد حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت الأول، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي عرضته شاشة الحياة، وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي .

ويذكر أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله “مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة”، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.