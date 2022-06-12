للمرة الثانية على التوالى.. وفد هندى يرجئ زيارته لمصر

أرجأ وفد رفيع المستوى من الهند زيارته إلى مصر، التى كانت من المزمع أن تتم في نهاية الشهر الجارى، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

قال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن الوفد كان من المقرر ان يزور مصر في شهر مارس الماضى، إلا أنه طالب بتأجيل الزيارة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم قام المجلس بالتنسيق مع الوفد لتحديد موعد آخر، وتم الاتفاق على أن تكون الزيارة في نهاية الشهر الحالى، قبل ان يتقدم الوفد بالاعتذار مرة أخرى، ويرجئ زيارته إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب منهم بسبب أجواء الحرب.

كان من المقرر أن يضم الوفد أعضاء من اتحاد الصناعات الهندي، بالإضافة إلى 20 رجل أعمال فى مختلف المجالات الصناعية، وذلك على هامش الزيارة الوزارية التى كان سيرأسها وزير الخارجية الهندي “سوشما سوراج”.

وكان سيقوم الوفد بزيارة منطقة 6 من أكتوبر، التى من المقرر أن يتم بها تنفيذ مشروع جامعة هندية عليها، إلى جانب عقد مشاورات بين الجانبين في سبل التعاون بمجالات مستحضرات التجميل والأدوية وإنشاء مصنع للجرارات الزراعية وطلمبات المياه.

وأوضح أبو المكارم أن الجانب الهندي أبدى رغبته سابقا فى الاستثمار بمشروعات محور تنمية قناة السويس؛ ومناقشة كيفية إنشاء منطقة لوجستية فى شرق التفريعة لتخزين المواد الغذائية ليكون مركزا لتوزيع الحبوب للدول الأفريقية.