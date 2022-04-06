أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال وشانجان» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هيونداي توسان» بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، صعدت أسعار طرازات «توسان» الفئة الأولى «Smart» بقيمة بلغت 575 ألف جنيه، بدلًا من 525 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «توسان» الفئة الثانية «Smart Plus» إلى 605 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 555 ألفًا.

وارتفعت أسعار طرازات «توسان» الفئة الثالثة «Modern» إلى 640 ألف جنيه، مقابل 590 ألف.

وقدرت طرازات «توسان» الفئة الرابعة «Advanced» بسعر 695 ألف جنيه، بدلًا من 645 ألفًا.

وحددت سيارات «توسان» الفئة الخامسة «Premium» بقيمة بلغت 735 ألف جنيه، مقارنة بنحو 685 ألفًا.

يذكر أن مجموعة «جي بي غبور أوتو» كانت في – يوم 21 مارس الماضى – أقرت زيادات في أسعار سيارات «توسان» بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ينتمي طراز «هيونداي توسان» موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.

زودت طرازات «هيونداي توسان» موديل 2022 الفئة الأولى «Smart» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات «HAC -HDC»، وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold””.

دعمت بالعديد من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وحامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد، وغيرها»

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، ونظام التعرف على الصوت، وغيرها».

تقدم طرازات «توسان 2021» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «كاميرا للرؤية الخلفية، وعجلة قيادة مسكوة من الجلد، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة الكتروني، وخاصية التحكم فى ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن هوائي للهواتف المحمولة، ومكييف هواء أتوماتيك، وغيرها».

زودت طرازات «هيونداي توسان» – الفئة الثالثة – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جهاز تحذير المسافات الأمامية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 18 بوصة، وشبكة أمامية رياضية من الكروم الغامق، وحليات بالاكصدام، وحزام كروم ستان خارجي للابواب، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، ومصابيح خلفية LED، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة LED، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

دعمت سيارات «هيونداي توسان» – الفئة الرابعة – بكافة التجهيزات الموجودة فى الفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جنوط رياضية 19 بوصة، وإضاءة داخلية امبيانت، وجميع المنافذ كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة، وتنجيد فاخر للابواب، وتعديل مقعد السائق كهربائيًا، وزجاج حراي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، والنظام الصوتي BOSE مبكر للصوت مكون من 7 مكبرات صوتية، ونظام التتبع الملاحي، وغيرها».

تقدم طرازات «توسان»- الفئة الخامسة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «كاميرا 360 درجة، وتحديد و تحذير من الاصطدام من الامام، ونظام تحذير عند الخروج من المسار، وخاصية المحافظة علي القيادة في المسار، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، وتحذير عن رجوع السيارة من الاجسام المتحركة، وتحكم كهربائي في مقعد السائق، وخاصية تبريد المقاعد الامامية، وفتح الشنطة الخلفية كهربائيا».