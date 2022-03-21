سيــارات

للمرة الثانية.. زيادات في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» خلال مارس

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 200 إلى 240 ألف جنيه
أحمد عوض 7:45 م, الأثنين, 21 مارس 22 7:45 م, الأثنين, 21 مارس 22

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أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بالقائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» بقيمة تتراوح بين 9 إلى 17 ألف جنيه لبعض الفئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، قفزت أسعار طرازات “أريزو 5” الفئة الأولى «M/T» إلى 200 ألف جنيه، مقارنة بنحو 191 ألفا سابقا.

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وارتفعت أسعار طرازات “أريزو 5” الفئة الثانية «A/T» إلى 225 ألف حنيه، مقابل 210 آلاف.

وصعدت أسعار سيارات “أريزو 5” الفئة الثالثة «H/L» إلى 240 ألف جنيه، مقابل 223 ألفًا.

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كانت مجموعة «غبور أوتو» قد أقرّت زيادات في أسعار سيارات «أريزو 5» بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالي.

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بقلم أحمد عوض

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