للمرة الثانية.. زيادات جديدة في أسعار سيارات «سوزوكي» خلال أغسطس

أقرت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، زيادات جديدة في أسعار طرازاتها بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وتعتبر تلك الزيادات السعرية- المرة الثانية على التوالى- التى تقرها شركة «مودرن موتورز» في أسعار طرازات سوزوكي بمختلف فئاتها خلال الشهر الحالى.

وتتوافر نحو 8 طرازات مطروحة من «سوزكى» في السوق المحلية؛ هى «ألتو، وإسبريسو، وديزاير، وسويفت، وسيلاريو، وسياز، وأرتيجا، وفيتارا».

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات سوزوكي في مصر:

فيما توضح القائمة التالية؛ أسعار سيارات «سوزوكي» خلال الأسبوع الماضى: