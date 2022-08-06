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للمرة الثانية.. زيادات جديدة في أسعار سيارات «سوزوكي» خلال أغسطس

تباع طرازات «ديزاير» بأسعار تبدأ من 239.9 ألف جنيه

للمرة الثانية.. زيادات جديدة في أسعار سيارات «سوزوكي» خلال أغسطس
أحمد عوض

أحمد عوض

11:03 م, السبت, 6 أغسطس 22

أقرت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، زيادات جديدة في أسعار طرازاتها بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وتعتبر تلك الزيادات السعرية- المرة الثانية على التوالى- التى تقرها شركة «مودرن موتورز» في أسعار طرازات سوزوكي بمختلف فئاتها خلال الشهر الحالى.

وتتوافر نحو 8 طرازات مطروحة من «سوزكى» في السوق المحلية؛ هى «ألتو، وإسبريسو، وديزاير، وسويفت، وسيلاريو، وسياز، وأرتيجا، وفيتارا».

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات سوزوكي في مصر:

فيما توضح القائمة التالية؛ أسعار سيارات «سوزوكي» خلال الأسبوع الماضى:

أحمد عوض

أحمد عوض

11:03 م, السبت, 6 أغسطس 22