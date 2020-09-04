للمرة الثانية.. روسيا تغرم جوجل لمخالفتها قوانين الإنترنت في البلاد

أعلنت وسائل إعلام أن روسيا غرمت شركة جوجل مبلغا ماليا لمخالفتها قوانين البلاد، فيما يتعلق بشئون الإنترنت.

وقالت زولفيا غورينتشوك، المتحدثة الصحفية باسم محكمة”تاغانكا” بموسكو، إن المحكمة تلقت من شركة جوجل شيكا مصرفيا بقيمة 1.5 مليون روبل (20.2 ألف دولار تقريبا) لتسديد الغرامة المفروضة على الشركة في روسيا، كونها انتهكت القوانين الروسية التي تتعلق بالإنترنت، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وفي أغسطس الماضي كانت الهيئات الروسية المختصة قد أصدرت قرارًا يعتبر أن محرك البحث الخاص ب جوجل انتهك مجددًا القوانين الروسية التي تتعلق بفلترة المعلومات والبيانات أثناء البحث عبر الشبكة العنكبوتية.

وجاء القرار المذكور بعد أن تقدمت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك بروسيا ببلاغ ضد شركة جوجل في يوليو الماضي، وذكرت في البلاغ أن الشركة لم تتخذ التدابير اللازمة لاستبعاد المحتوى المحظور في روسيا من نتائج البحث في متصفحها.

وتبعًا للتشريعات الروسية فإن الشركات المشغلة لمحركات البحث على الإنترنت في البلاد يتوجب عليها إزالة الروابط في التي تخص الصفحات الإلكترونية المتضمنة معلومات محظورة، من نتائج بحث المتصفحات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد غرمت جوجل مبلغ 10.5 ألف دولار في يوليو العام الماضي لأسباب مشابهة تتعلق بفلترة المحتوى المحظور أيضًا.