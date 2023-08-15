للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. الصين تخفض سعر الفائدة

لجأت الصين على غير متوقع إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في 3 أشهر، الثلاثاء، في الوقت الذي نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو الماضي، ما يعكس ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر، حسبما أوردت شبكة “سكاي نيوز”.

وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية 15 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة من 2.65 سابقا.

وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 26 مراقبا للسوق هذا الأسبوع، توقع 20 مشاركا أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير، مقابل ستة توقعوا انخفاضها هامشيا.

وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80 % من 1.90 سابقا.

وكان بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.