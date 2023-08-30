للمرة الثانية خلال أغسطس.. لافارج ترفع أسعار أسمنت الممتاز بالأسواق

علمت المال من عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء ، عن زيادة أسعار أسمنت الممتاز بعد إعلان شركة لافارج مصر للأسمنت زيادة في أسمنت الممتاز بالسوق المحلي بقيمة 50 جنيها للطن.

وأضافت المصادر أن لافارج أخطرت عملائها ووكلائها في رسالة تتصمن أنه نظرًا لما تشهده صناعة الأسمنت من ارتفاع مفاجئ في تكاليف الإنتاج ليرتفع الطن الى 1850 جنيها للتجار وتم تطبيق الزيادة امس 29-8-2023

وأشارت المصادر إلى أن أسعار أسمنت الممتاز ارتفعت للمستهلك يسجل نحو 1930 جنيها للطن في زيادة هي الثانية للشركة خلال اغسطس

فيما يصل سعر الأسمنت الممتاز المقاوم الى 1880 جنيها للتجار

وقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة بمخاطبة مصانع الأسمنت خلال يوليو الماضي بموافقته على مد مهلة سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام إضافي.

وكان عدد من الشركات المحلية عاملة في مجال إنتاج الأسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.

