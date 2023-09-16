للمرة الثانية خلال أسبوعين.. باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

لجأت الحكومة الباكستانية إلى رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، للمرة الثانية خلال أسبوعين، التي ترفع فيها الأسعار بقوة في البلاد، التي تعاني بالفعل من ارتفاع التضخم، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.

وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، قائلا إن التضخم من المرجح أن يرتفع “بصورة كبيرة” في سبتمبر قبل أن يتباطأ في أكتوبر تشرين الثاني ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة بواقع 27.4% في أغسطس.