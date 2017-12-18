للمرة الثانية.. حفيظ دراجي يثير انتقادات السعوديين بتغريداته عن الملك

أحمد صبرىقال المعلق الجزائرى الشهير حفيظ دراجي إن رفع الجمهور الجزائرى فى مبارة محلية لـ"بانر" كبير يجمع بين الملك السعودى والرئيس الأمريكي وبجانبهما القدس لم تكن للإساءة للسعودية وأن مَن رفعوها كانت نواياهم حسنة.وأضاف دراجي، فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: عندما قال إمام ا

أحمد صبرى





قال المعلق الجزائرى الشهير حفيظ دراجي إن رفع الجمهور الجزائرى فى مبارة محلية لـ”بانر” كبير يجمع بين الملك السعودى والرئيس الأمريكي وبجانبهما القدس لم تكن للإساءة للسعودية وأن مَن رفعوها كانت نواياهم حسنة.

وأضاف دراجي، فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: عندما قال إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس أن ترامب والملك سلمان هما قطبا سلام العالم، “يقودان العالم معًا إلى السلام” لم يتحرك أحد في السعودية.. بل فرح الجميع، وعندما قام جمهور نادي محلي في الجزائر بتجسيد هذه المقولة في صورة مشتركة غضب البعض، وانتفض البعض الآخر على غرار سفير المملكة في الجزائر الذي توعّد بالرد.

وكان دراج قد نشر عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها موقف المملكة العربية السعودية من قضية القدس وتحويل السفارة الأمريكية إلى القدس. وأثارات تغريدات دراجي انتقادات واسعة من السعوديين واعتبروها إهانة لخادم الحرمين الشريفين، كما اتهمه البعض بعمالته لقطر التى يعمل فى إحدى قنواتها.

وقال فى تغريدة سابقة: أين هو تحالفكم ‏سمعنا عن تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب! وعن تحالف إسلامي لمواجهة الحوثيين ومن خلاله إيران! فهل من تحالف إسلامي ضد قرار ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس؟ أم أن أمريكا حليفتكم، وتحالفكم هو الذي أعطاها الضوء الأخضر ؟