للمرة الثانية تواليًا والثامنة تاريخيًا.. منتخب مصر لليد بطلًا لأمم إفريقيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد لقب كأس الأمم الإفريقية 2022، للمرة الثانية على التوالي، والثامنة في تاريخ الفراعنة بعد الفوز على كاب فيردي بنتيحة 37-24 خلال المباراة التي أقيمت بمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة لمنتخب مصر، وسط تألق لكل من أكرم يسري وعمر الوكيل، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 24-12.

وفي الشوط الثاني تعرض إبراهيم المصري للطرد مبكرا في الدقيقة 35 بعد تدخل على لاعب دائرة كاب فيردي.

واستمر تفوق منتخب مصر وسجل أحمد هشام سيسا الهدف رقم 32 ليحطم منتخب مصر الرقم القياسي المسجل باسمه بتسجيل 31 هدفا في نهائي أمم إفريقيا.

وبدأ مشوار الفراعنة في هذه البطولة بتحقيق الفوز على الكاميرون بنتيجة 40-17، ثم الفوز على المغرب بنتيجة 36-21، ثم الفوز على الجزائر بنتيجة 34-19 وأخيرًا الفوز على تونس بنتيجة 29-27 والصعود إلى النهائي.

وبذلك يتأهل الفراعنة إلى بطولة العالم في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.